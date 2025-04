Osimhen alla Juve, è chiusa: il bomber ha scelto il nuovo club

Victor Osimhen protagonista attesissimo del calciomercato estivo, il nigeriano è un grande obiettivo della Juventus: scelta fatta

Con i suoi numeri, lascia sempre il segno, confermando di essere un attaccante tra i più interessanti sul panorama internazionale. Lo ricordiamo bene fare sfracelli in Serie A Victor Osimhen, che non ha perso il vizio, anzi, al Galatasaray, con cui sta continuando a tenere medie realizzative altissime.

Il nigeriano, in Turchia, ha messo insieme finora 28 gol in 32 partite giocate, una media quasi di un gol a partita. Non stupisce che tante società importanti stiano continuando a tenerlo d’occhio. Dopo la particolarità dello scorso anno, in cui nessuno si è avvicinato alle richieste elevatissime del Napoli, questa estate è certo che invece partirà l’asta per l’attaccante ancora di proprietà degli azzurri, ma destinato all’addio.

C’è grande interesse da parte della Juventus e di Cristiano Giuntoli, e anche questo non sorprende. Il dirigente bianconero vorrebbe di nuovo l’attaccante alle proprie dipendenze. Bianconeri che del resto cambieranno molto in attacco. Conferma difficile per Kolo Muani, Vlahovic rimane vicino all’addio e nel mirino del Barcellona. Ma la strada per il capocannoniere della Serie A 2022/2023 è in salita.

Osimhen ha deciso, Juve fatta fuori: vuole il Chelsea

Di sicuro, il Napoli non intenderebbe rendere semplice l’affare ai bianconeri, per non rinforzare una diretta concorrente. Ma anche lo stesso Osimhen pare aver scelto la sua nuova squadra, individuandola nel Chelsea.

Non è un mistero nemmeno che il giocatore abbia messo nel mirino la Premier League, campionato cui pensa da parecchio tempo come trampolino ideale per la sua carriera. Secondo ‘Football Transfers’, in Inghilterra, il gradimento di Osimhen per il Chelsea sarebbe ricambiato. I londinesi punterebbero su di lui per la prossima stagione, affidandogli le sorti del proprio attacco. Nella sfida a distanza con il Manchester United, Osimhen preferirebbe comunque i ‘Blues’, forse anche maggiormente convinto dallo stato del progetto tecnico dei londinesi rispetto a quello dei ‘Red Devils’.