Il Real scarica Ancelotti: torna in Serie A insieme a un pupillo

La sconfitta contro l’Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Champions League potrebbe aver segnato il futuro di Carlo Ancelotti.

In bilico praticamente dall’inizio della stagione, il Real Madrid avrebbe preso una decisione che sembrerebbe essere definitiva. Le strade dell’allenatore italiano e dei Blancos si separeranno tra qualche mese, salvo che Florentino Perez non decida di cambiare in corso d’opera scottato da un’oramai scontata eliminazione in Champions League. Da capire effettivamente se una cosa del genere converrebbe, ma si sa che quando si ha a che fare con il presidente del Real Madrid bisogna aspettarsi di tutto.

In tutto questo occhio anche al futuro di Carlo Ancelotti, che certo del suo destino si sarebbe già cominciato a guardare intorno in vista della prossima stagione.

Il Real scarica Ancelotti: futuro segnato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, destinato a lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione. Allo stesso tempo, però, non è da escludere che le strade dell’italiano e dei Blancos possano dividersi prima, ad esempio fra poco più di una settimana, quando verrà decretata l’eliminazione in Champions League della squadra campione d’Europa per mano dellArsenal.

Le continue voci che vedono Ancelotti lontano da Madrid avrebbero attivato i radar della Federazione brasiliana, che alla ricerca di un nuovo commissario tecnico non avrebbe perso tempo a contattare chi di dovere per riuscire a convincere l’italiano ad accettare questo tanto complicato quanto prestigioso incarico. L’impressione, però, è che nonostante i quasi 66 anni d’età, Carlo Ancelotti non ha alcuna intenzione di mollare, anzi, vuole continuare ad allenare ad alti livelli.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, con il rischio di terminare la stagione con zero titoli, il Real Madrid sarebbe in procinto di scaricare Carlo Ancelotti, che in tutto questo avrebbe già pronta una panchina in Serie A nella prossima stagione, perché di restare fermo non ne ha alcuna voglia.

Ancelotti torna in Serie A insieme a un pupillo

Carlo Ancelotti potrebbe dunque tornare in Serie A dopo la fine del suo splendido rapporto con il Real Madrid. I più romantici lo vedrebbero bene sulla panchina del Milan, dove ha scritto la storia nei primi anni 2000, ma per l’italiano potrebbe palesarsi un altro ritorno a casa, tanto romantico quanto quello in rossonero.

Stando alle ultime notizie, infatti, a partire dalla prossima stagione Carlo Ancelotti potrebbe sedersi sulla panchina della Roma, sostituendo una leggenda del club giallorosso come Claudio Ranieri. Di conferme, ovviamente, al momento non ne sarebbero (ancora) arrivate, ma l’impressione è che tutte le strade, invece che portare alla capitale, portano proprio all’allenatore di Reggiolo, che potrebbe portare con sé in Italia un suo pupillo, Brahim Diaz, che al posto di un Dybala potrebbe fare la sua sporca figura. Staremo a vedere.