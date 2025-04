Ancelotti di nuovo in Serie A: la verità in diretta

In discussione gli scenari futuri per Carlo Ancelotti, arriva l’annuncio sul possibile ritorno nel nostro campionato

Il finale di stagione è il momento, da sempre, in cui i grandi protagonisti del mondo calcistico si trovano più a loro agio. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E quasi sempre, in questa fase dell’annata, in prima fila c’è Carlo Ancelotti, uno che ci ha abituato a competere sempre per i massimi traguardi.

Il tecnico emiliano proverà di nuovo l’assalto alla Champions con il Real Madrid, impegnato nei quarti di finale contro l’Arsenal. Nel frattempo, ha raggiunto la finale di Coppa del Re in Spagna, che si contenderà con il Barcellona. Il weekend in campionato, però, gli ha riservato l’amarezza della sorprendente sconfitta in casa contro il Valencia. Un ko pesante, perché ha fatto scivolare i ‘Blancos’ a quattro punti di ritardo dai blaugrana.

Il rendimento delle ultime settimane non è stato proprio esaltante e sono ricominciate voci di addio, con Florentino Perez che starebbe pensando al suo avvicendamento nella prossima stagione. Così, il nome di Ancelotti è tornato sul mercato, con accostamenti anche al ritorno in Serie A. Sul tema, sono arrivate dichiarazioni piuttosto interessanti.

“Ancelotti alla Roma? Panchina troppo bollente”, la ‘chiusura’ di Boniek

Ha parlato del futuro di Ancelotti il vice presidente Uefa Boniek, intervenuto a ‘Radio Anch’io Sport’. A suo dire, sarà assai difficile rivedere il tecnico emiliano nel nostro campionato.

“Vedere Ancelotti alla Roma sarebbe bellissimo – ha spiegato – Ma con quello che ha fatto e sta facendo nella sua carriera, può sperare in una panchina meno bollente. La Roma attuale avrebbe bisogno di lavoro e miglioramenti da mattina a sera“.

Sugli scenari per la panchina giallorossa, Boniek ha poi argomentato: “Pioli per me è un nome già da scartare, se ne sta parlando molto ma i Friedkin non vogliono che circolino indiscrezioni prima dell’annuncio. A me piacerebbe molto Fabregas, visto come gioca sul suo Como. Poi c’è da vedere cosa succede con Antonio Conte. Terrei sempre Ranieri nel ruolo di supervisor”.