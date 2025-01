L’Inter ci prova per il nuovo Brozovic: affare da chiudere ora per giugno, i dettagli | CM.IT

Tentativo concreto dei nerazzurri per Sucic della Dinamo Zagabria attualmente allenata da Fabio Cannavaro

L’Inter continua a lavorare sul mercato non per il presente, ma in vista della prossima stagione. Secondo le informazioni di Calciomercato.it per il centrocampo è in corso un tentativo concreto per Petar Sucic della Dinamo Zagabria. Il ventunenne è uno dei migliori prospetti del calcio croato, come considerazione siamo ai livelli di Baturina cercato dal Real Madrid e di recente offerto anche alla stessa Inter.

Cugino del centrocampista ora alla Real Sociedad e accostato ai nerazzurri mesi fa, Sucic viene paragonato nientemeno che a Marcelo Brozovic, uno che in casa Inter ha lasciato il segno e diverse ‘vedove’, vincendo lo Scudetto nel 2021 e sfiorando la Champions due anni più tardi prima di traslocare in Arabia. Come raccolto da Calciomercato.it, l’Inter vuole chiudere per Sucic in questa sessione anticipando così la concorrenza, lasciandolo alla Dinamo in prestito fino al termine della stagione. Anche perché il classe 2003 è ai box per una frattura del metatarso.

La dirigenza di Viale della Liberazione vuole impostare l’operazione sui 15 milioni di euro complessivi, cifra che sembra ancora non soddisfare il club di Zagabria, date le qualità del calciatore e il folto numero di pretendenti. Oltre al fatto che il contratto scade nel 2028. L’Inter si è mossa comunque in largo anticipo, sono infatti già diversi mesi che è molto forte su Sucic (5 presenze con la Croazia) e in stretto contatto col suo entourage. Anche su questo aspetto proverà a fare leva nella trattativa con la Dinamo.