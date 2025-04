PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-EMPOLI 3-0: Lukaku formato Champions e McTominay risponde a Conte

Voti e giudizi del match del Maradona valido per la 32a giornata di campionato di Serie A Enilive: ecco chi sono i top e i flop

Romelu Lukaku protagonista assoluto al Maradona in Napoli-Empoli, con gol e assist. Il belga raggiunge la doppia doppia e dà un segnale alla prossima stagione, in vista Champions. E la doppietta di McTominay mette pressione all’Inter di Inzaghi.

NAPOLI

Meret 6,5

Mazzocchi 6 (Spinazzola 6)

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 6 (Rafa Marin 6)

Olivera 6,5

Gilmour 6,5 (Billing 6)

Lobotka 6,5

TOP McTominay 8 – Alla vigilia della partita Conte chiede un gol dello scozzese. Ne arrivano addirittura due. Fenomeno assoluto della Serie A.

Politano 7 (Ngonge 6)

Lukaku 8 (Raspadori 6)

Neres 7

All. Conte 7 – Gran segnale al campionato e all’Inter. Ora però è in piena emergenza in difesa, perché si fa male anche Juan Jesus, riserva di Buongiorno out ai box.

EMPOLI

Vasquez 5

Goglichidze 5

Marianucci 6

Viti 5,5 (Ebuehi 6)

Gyasi 5,5

FLOP Grassi 5 – Soffre costantemente le incursioni dei centrocampisti del Napoli. Contro l’ex, peggiore in campo

Henderson 5,5 (Kovalenko 6)

Pezzella 5,5

Cacace 5,5 (Sambia 6)

Fazzini 6 (Colombo)

TOP Seb. Esposito 6 – In una partita sentita, contro i propri conterranei, Sebastiano gioca un gran primo tempo, dove cerca anche l’eurogol dalla distanza. Si spegne nella seconda frazione, come tutto l’Empoli.

All. D’Aversa 5,5 – Prepara bene la sfida contro il suo amico Conte, con la pressione uomo su uomo. Ma in diverse occasioni, i suoi lasciano troppo spazio alle incursioni dei terzini o mezzali.

Arbitro Michael Fabbri 6

Tabellino Napoli-Empoli 3-0

Marcatori: 18′, 61′ McTominay, 56′ Lukaku

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi (75′ Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (72′ Rafa Marin), Olivera; Gilmour (82′ Billing), Lobotka, McTominay; Politano (82′ Ngonge), Lukaku (82′ Raspadori), Neres.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (72′ Ebuehi); Gyasi, Henderson (82′ Kovalenko), Grassi, Pezzella; Fazzini (60′ Colombo), Cacace (82′ Sambia); Esposito.

Ammoniti: Lukaku (N), Goglichidze (E)

Espulsi:

Spettatori: 50898 tifosi (undicesimo soldout stagionale)

Note: 1′ recupero nel primo tempo;

Arbitro: Fabbri sez. di Ravenna; Assistenti: Baccini e Lo Cicero; IV: Rapuano; VAR: Pezzuto; AVAR: Aureliano.