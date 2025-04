La Juve paga la clausola di Marcus Thuram: “Come con Higuain” – Calciomercato.it

L’attaccante francese insieme al fratello. Una notizia suggestiva data in diretta, che fa impazzire proprio tutti: il punto della situazione

Un grandissimo scippo. Uno scippo di calciomercato che può essere paragonabile a quello che la Juve ha messo a segno, prendendo Gonzalo Higuain dal Napoli.

E’ Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio, a disegnare il piano che potrebbero avere i bianconeri. Nel mirino del club di Torino, secondo quanto raccontato dal giornalista, sarebbe, infatti, finito Marcus Thuram: “Non c’è solo Osimhen per l’attacco della Juventus – afferma Damascelli -, piace anche Marcus Thuram dell’Inter“.

Una notizia bomba, che però difficilmente diventerĂ realtĂ . Immaginarsi un tradimento del genere è, infatti, estremamente complicato: “Il francese a una clausola di rescissione (di 85 milioni di euro, ndr.), ma il problema non è quanto potrĂ spendere, ma quanta capacitĂ politica ha la Juve… secondo me zero”.

Thuram alla Juve? “Per Higuain era un altro momento”

“Può accadere come fecero con Higuain, ma parliamo di un altro momento e di un altro peso. Bisogna vedere, inoltre, prosegue il giornalista, anche se Thuram vuole venire da perchĂ© sta bene lì dove può vincere lo Scudetto e persino la Champions League”.

Al momento, dunque, il trasferimento in bianconero dell’attaccante francese è da far rientrare tra le follie di calciomercato. Ma, si sa, nel calciomercato, delle volte anche le notizie piĂą difficili, diventano realtĂ . L’acquisto di Higuain, come detto, ne è una prova, ma anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo, contro ogni pronostico, lo è

Va detto, come è stato sottolineato, che la Juventus sta vivendo un periodo storico diverso. E’ chiaro che in estate i bianconeri dovranno, comunque, muoversi con forza per regalarsi un grande attaccante. Con l’addio praticamente certo di Kolo Muani, oltre a quello di Dusan Vlahovic, non ci sono alternative. I soldi da spendere per prendere un grande numero nove non saranno, dunque, pochi.

Il trasferimento di Marcus Thuram alla Juventus sarebbe chiaramente alquanto suggestivo e porterebbe a scrivere un’importante pagina di storia del calciomercato, che renderebbe particolarmente felici sia papĂ Lilian che KhĂ©phren, pronto ad accoglierlo in bianconero a braccia aperte. Ma oggi è solo fantacalciomercato.