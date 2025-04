Napoli, emergenza in difesa: l’annuncio di Conte sul recupero di Buongiorno

Le parole di Antonio Conte dopo la vittoria al Maradona contro l’Empoli: così il commento sull’emergenza in difesa

Il Napoli perde ancora un pezzo per questo finale di stagione e le sensazioni di Juan Jesus non sono positive, parole di Conte. Contro il Monza di Nesta torna Di Lorenzo, ma il rischio sarà non avere centrali di difesa.

Il mister degli azzurri è felice, sorridente, scherza in conferenza stampa e sottolinea come la vittoria del suo Napoli dia modo ai media di continuare a parlare di lotta Scudetto. Altrimenti l’Inter avrebbe già ammazzato il campionato, come si suole dire.

Il commento a caldo di Antonio Conte in conferenza stampa sul “problema del secondo tempo”: “Il risultato crea delle situazioni particolari. Prima non si vedeva l’ora di passare al 4-3-3, dopo una prestazione così di Neres si voleva Raspadori. Valuto io le prestazioni con la mia esperienza. Non c’erano problemi di primo o secondo tempo, ma spesso e volentieri vai in vantaggio e inconsciamente vai in protezione”.

Napoli-Empoli, Conte in conferenza: “Ecco cosa ho detto all’intervallo”

L’allenatore partenopeo ha fatto il punto su cosa sia successo all’intervallo: “La prima cosa che ho detto ai ragazzi nello spogliatoio all’intervallo è che eravamo ancora zero a zero. La prestazione è stata di primissimo livello, sono rimasto contento. Faccio fatica a vedere l’Empoli come squadra che lotta per non retrocedere”.

Sulla prestazioni di chi ha rimpiazzato gli assenti: “Chi ha giocato oggi non ha fatto rimpiangere i titolari. Secondo me questa è una vittoria di tutto il gruppo. Non finirò mai di ringraziare i ragazzi, perché si sono messi a completa disposizione. Stanno iniziando a vedere i frutti perché chi viene chiamato dà una risposta importante. Rafa Marin è entrato in un momento particolare e ha risposto presente. Questa è una vittoria di tutto il gruppo. Sicuramente nella parte finale di campionato mi aspetto che i giocatori di spessore si assumano le responsabilità e spostino equilibri. Mancano sei partite, stiamo facendo qualcosa di impensabile. Diamo tutti alla possibilità di vendere giornali e fare trasmissioni”.

Poi una battuta sulle condizioni degli infortunati e su Rafa Marin: “Juan Jesus non era molto positivo, ha sentito problemi a livello muscolare. Alessandro Buongiorno si allena domani, vediamo come risponderà. Abbiamo Rafa Marin e dovesse giocare, non ci sarebbero problemi. Ha lavorato tanto, è stato zitto, ha mangiato tanta erba. Però questa rosa è molto cresciuta sotto tutti i punti di vista”