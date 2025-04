Napoli, piove sul bagnato per Conte: anche Juan Jesus infortunato

Brutto infortunio muscolare per Juan Jesus, già infortunato Buongiorno: problemi in difesa per Antonio Conte

Dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, arriva un’altra brutta notizia per Antonio Conte. Infatti, verso l’ora di gioco, Juan Jesus è costretto a uscire per un infortunio muscolare.

Il brasiliano, mentre rincorreva un avversario, si è accasciato per terra, mostrando allo staff medico il dolore alla coscia destra.

Conte ha quindi mandato in campo Rafa Marin, il quarto centrale della rosa azzurra, che avrebbe dovuto lasciare Napoli a gennaio verso il ritorno in Spagna. Il vero problema, però, è rappresentato dalla mancanza di alternative per le prossime partite. Contro il Monza, per il prossimo match di campionato, le scelte sono già obbligate: Rrahmani e Rafa Marin saranno praticamente gli unici centrali di ruolo a disposizione.

Infatti, Buongiorno resterà fermo ai box per la tendinopatia almeno fino alla gara di Torino; per Juan Jesus rischia di essere più grave del previsto. Serviranno gli esami nelle prossime ore a definire l’entità dell’infortunio.