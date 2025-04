McTominay e Lukaku show: il Napoli non molla la presa e torna a -3 dall’Inter

Con la doppietta dello scozzese e il gol del belga, gli azzurri superano l’Empoli e si riportano sotto la squadra di Simone Inzaghi

Tre gol, tre punti ottenuti e tre punti di differenza dall’Inter. Il Napoli supera l’Empoli nel posticipo di Serie A della 32esima giornata e resta in scia dei nerazzurri. La squadra di Conte non molla la presa e sogna ancora nello scudetto.

Decisivi Scott McTominay e Romelu Lukaku, grandi protagonisti nella sfida del Maradona. A partire meglio sono però i toscani, prima con Gyasi, il cui colpo di testa è respinto dalla difesa e poi con Fazzini, che ha una ghiotta occasione. Il gol però arriva al 18′. Lukaku lavora un buon pallone e serve McTominay: lo scozzese ha una prateria di fronte a sé e supera Vasquez con un tiro da fuori area. Non irresistibile il portiere colombiano nell’occasione, che è però bravo a rifarsi in un altro paio di circostanze.

L’Empoli continua comunque a proporre e nel finale di primo tempo Esposito sfiora un super gol dalla distanza: bravo Meret a mettere in angolo. Nella ripresa i toscani non escono dalla gara, ma Lukaku sale in cattedra. Prima fredda Vasquez in area, poi serve un cross perfetto per McTominay che di testa sigla la doppietta personale. L’Empoli sfiora il gol subito dopo, ma la difesa libera bene, poi è solo Napoli. McTominay va ad un passo dalla tripletta, ma il suo tiro sbatte sul palo. Lukaku sfiora il legno e nel finale Vasquez dice no a Neres.

Napoli-Empoli 3-0: tabellino e classifica

La vittoria degli azzurri di Antonio Conte porta il Napoli a tre punti dall’Inter: continua la lotta scudetto, davvero serratissima.

L’Empoli invece non riesce ad accorciare sulle dirette concorrenti della salvezza, anzi si fa raggiungere dal Venezia. La distanza però dalle avversarie non resta proibitiva. Obbligatorio però per gli uomini di D’Aversa rialzarsi già dalla prossima giornata.

Napoli-Empoli 3-0

Marcatori: McTominay 18′ e 61′, Lukaku 58′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 71; Napoli 68; Atalanta 61; Juventus 59; Bologna 57; Lazio 56; Roma 54; Fiorentina 53; Milan 51; Udinese e Torino 40; Genoa 39; Como 36; Verona 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce 26; Empoli e Venezia 24; Monza 15.