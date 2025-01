Castro strega l’Inter, Asllani ancora flop! Mentre Frattesi non scalda San Siro

Il giovane attaccante argentino è sull’agenda dei nerazzurri in vista della prossima estate, mentre il futuro del centrocampista ex Sassuolo resta in bilico

Era l’uomo più atteso in casa Bologna e non ha deluso le attese, mettendo i bastoni tra le ruote alla corteggiatrice Inter.

Stiamo parlando ovviamente di Santiago Castro, che con il guizzo dopo 15 minuti aveva portato in vantaggio i felsinei prima della momentanea rimonta operata dai campioni d’Italia. Al ‘Meazza’ gli occhi della dirigenza nerazzurra sono tutti per il baby attaccante argentino, che ha stregato l’Inter (e non solo) a suon di gol e prestazioni. Il ‘Torito’ – soprannome per la somiglianza a Lautaro Martinez che segnerà invece più tardi – anticipa da vero cobra dell’area di rigore de Vrij, timbrando il 6° gol stagionale.

Calciomercato Inter, la musica non cambia: ancora un’esclusione per Frattesi

Castro viene seguito da diversi mesi con attenzione dall’Inter, con il classe 2004 che a proposito di big intriga anche la Juventus e con il prezzo del suo cartellino lievitato intorno ai 30 milioni di euro.

Per un Castro che potrebbe arricchire la rosa dell’Inter in estate, c’è un Frattesi invece che resta in bilico nella rosa di Simone Inzaghi. Il centrocampista ex Sassuolo come a Venezia è entrato nella ripresa (precisamente al 70′) della sfida contro il Bologna e ha manifestato il desiderio di giocare con maggiore continuità. La Roma rimane in pressing, ma occhio anche alla corte di Napoli e Juventus. Frattesi viene accolto quasi con indifferenza al momento del cambio con Asllani, sul quale invece c’è stato qualche brusio dagli spalti di San Siro.

Anche stasera insufficiente l’albanese in cabina di regia al posto di Calhanoglu, ancora ai box per infortunio e presente allo stadio insieme al suo agente Stipic.