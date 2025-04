“Ha la sciarpa dell’Inter”: bufera social sul presidente della Serie A

Le immagini sono diventate subito virali e sui social sono stati davvero tanti i commenti in merito: ecco di cosa stiamo parlando

Tutta la politica del pallone italiano e internazionale ieri era a San Siro per assistere alla sfida tra l’Inter e il Bayern Monaco.

C’erano proprio tutti per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League: dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli all’Ad Luigi De Siervo. Poco distanti, inoltre, ecco il numero uno e il segretario della UEFA, Aleksander Ceferin e Giorgio Marchetti.

Le telecamere delle tv li hanno spesso inquadrati e non è chiaramente passata inosservata la sciarpa nerazzurro attorno al collo del numero uno di via Rossellini. Immagini queste che non sono piaciute a moltissimi tifosi.

Simonelli con la sciarpa nerazzurra, la reazione social

Ditemi voi se è normale che a San Siro ci sia il Presidente della #LegaSerieA #Simonelli beatamente in tribuna con la sciarpa dell’#Inter. Quello che dovrebbe garantire equità, che tra le tante cose si occupa di stadi e di VAR, che approva i calendari. pic.twitter.com/wSHz5HR2J9 — Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 17, 2025

I grandi potenti del calcio riuniti a San Siro. Aleksander #Ceferin, presidente #UEFA, e Lorenzo #Simonelli, presidente della Lega #SerieA, beato in tribuna con la sciarpa dell’#Inter. Due figure che dovrebbero garantire equità, trasparenza e rispetto delle regole, ma si… pic.twitter.com/WO1ojRnwsC — L’Epicureo (@UgoEpicureo) April 17, 2025

ma secondo voi è normale che il presidente della Lega #Simonelli che dovrebbe essere di tutte le squadre della Serie A vada allo stadio con la sciarpa dell’#inter? #InterBayern pic.twitter.com/ZoeDuJ2CNc — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) April 16, 2025

Se mancava la certezza ore c’e’ pure quella , basta aspettare e tutti i nodi vengono al pettine .#Simonelli e’ giusto che tifi per la sua squadra ma in rapprentanza di tutte le squadre essendone il predidente ,trovo inopportuno ,inadeguato e fuori luogo questo suo atteggiamento https://t.co/IyNgLN1Pnn — Boboj29 (@Boboj29) April 17, 2025

Questi appena letti sono solo alcuni dei tanti commenti che si possono trovare su X. Come detto le immagini di Simonelli con la sciarpa nerazzurra hanno fatto il giro del web, diventando virali.