Addio Real, emissario per Ancelotti a Madrid

Le ultime sul futuro del tecnico italiano, che può lasciare i Blancos a fine stagione. Lo vogliono subito in panchina: ecco da dove può ripartire

E’ già tempo di bilanci per Carlo Ancelotti. Al Real Madrid non è riuscita l’impresa di ribaltare il 3 a 0 dell’andata e in semifinale di Champions League è così approdato l’Arsenal di Arteta, che si è imposto anche al Bernabeu.

La qualificazione dei Gunners, dunque, non è mai stata in bilico e per i Blancos è stata una notte più che complicata, un po’ come la stagione che rischia di andare in archivio senza trofei davvero importanti. La Champions League è chiaramente sfumata e LaLiga è sempre più lontana. Mancano ancora sette partita da giocare in Spagna, è vero, ma i quattro punti di vantaggio del Barcellona non sono certo pochi.

Carlo Ancelotti non rischia un ribaltone immediato, ma in estate l’addio potrebbe davvero concretizzarsi. Presto ne sapremo di più sul futuro del tecnico italiano, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Blitz a Madrid, nuova panchina per Ancelotti

Ieri nel frattempo, come riporta Movistar, a margine del match di ritorno di Champions League, l’ex Milan non ha voluto sbilanciarsi in merito al suo futuro: “Non lo so e non voglio saperlo”, ha affermato Ancelotti.

E’ ovvio, però, che il futuro dell’italiano potrebbe essere davvero altrove. Il suo nome è stato accostato alla panchina della Roma, ma attenzione alla possibilità di vederlo sulla panchina di una Nazionale, quella brasiliana. La Seleção è ormai da anni che pensa ad Ancelotti per rilanciare la squadra.

I verdeoro sono così pronti a farsi sotto e la notizia che arriva dalla Spagna va verso questa direzione: secondo Marca, al Bernabéu erano presenti degli emissari della Federazione sudamericana. L’obiettivo era chiaramente quello di tentare di convincere Ancelotti ad accettare la guida del Brasile. L’idea della Seleção sarebbe quella di avere il tecnico già a giugno per le sfide contro Ecuador e Paraguay.

Se così fosse, l’italiano non guiderebbe il Real Madrid ai prossimi Mondiali per Club. Come è noto da tempo, in caso di separazione con i Blancos, il nome per la successione di Ancelotti resta quello di Xabi Alonso.