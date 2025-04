Duello a sorpresa in panchina: “Ancelotti sogna la Roma”. Poi sotto col bomber | ESCLUSIVO

I giallorossi verso la scelta del nuovo allenatore e secondo l’intermediario resta in piedi Gasperini per sfidarsi con un grande ex, poi toccherà al bomber

La Roma dopo il pareggio nel derby, il secondo 1-1 di fila dopo quello con la Juventus, sa che deve riprendere in fretta a macinare vittorie se vorrà lottare per un posto in Champions in queste ultime sei partite. La distanza è aumentata in questo weekend, causa le vittorie di Atalanta e appunto Juventus, da cui il ritardo è ora di 5 punti. La squadra di Ranieri dovrà inoltre affrontare altri scontri diretti, la strada è senza dubbio in netta salita, ma anche tornare in Europa League sarebbe un grande traguardo vista la partenza a handicap.

E nel frattempo sono i giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore da parte dei Friedkin. Nomi si sono susseguiti in tal senso, la rosa si è ristretta a quattro nomi e a breve potrebbe arrivare l’annuncio, come anticipato dallo stesso Ranieri. Che ha escluso Gasperini qualche settimana fa, anche se Ivan Reggiani non è convinto: “Molta attenzione ci sarà attorno a Gasperini, che potrà arrivare in club prestigiosi come Napoli o Roma. Nella Capitale se la giocherà con Carlo Ancelotti che ha nel suo DNA e nel suo cuore la Roma, anche più del Milan – racconta l’intermediario di mercato a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it -. Perché ha passato lì le stagioni più belle della vita. Ha questo sogno nel cassetto e questo sarà il suo primo obiettivo”.

Reggiani spinge Lucca alla Roma: “A 25 milioni grande acquisto”

Ma intanto la Roma deve completarsi anche a livello dirigenziale. La figura di un Ceo manca da parecchi mesi, sembrava fatta per Alessandro Antonello ma poi c’è stata una frenata, che ha spiazzato anche lo stesso ex ad corporate dell’Inter. Per Ivan Reggiani “è impensabile che un club così forte e importante, con il pubblico più importante d’Italia e uno dei migliori d’Europa, non possa riorganizzare una dirigenza e uno staff tecnico di altissimo livello. I mezzi economici ci sono e da qui bisognerà costruire qualcosa di importante”.

Infine su Lucca e non solo: “Il Napoli dipende dall’obiettivo che si raggiunge, ma sicuramente Conte farà un colpo di coda a fine stagione. Tanti giocatori seguiranno i propri padri, ossia gli allenatori. Su Lucca vedo la Roma su tutte. È vero che Riso ha un ottimo rapporto con il Milan, ma sarebbe complicato a Milano. Io vedo un vantaggio romano sul Napoli. Sarebbe un bellissimo acquisto perché daremo luce e lustro al famoso numero 9 che ci manca in Italia e gli daremo la possibiltà di crescere ad altissimo livello. 20-25 milioni? Secondo me è un grandissimo acquisto a quei soldi”.