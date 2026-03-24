Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Da Cagliari-Napoli a Fiorentina-Inter: UFFICIALE, 6 giornate di squalifica

Foto dell'autore

Le decisioni del Giudice sportivo sulla 30esima giornata di Serie A

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 30esima giornata del campionato di Serie A. Un totale di sei giornate di squalifica tra calciatori e membri dello staff tecnico.

Carlos Augusto in azione con l'Inter
Da Cagliari-Napoli a Fiorentina-Inter: UFFICIALE, 5 giornate di squalifica (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Coinvolte due tra le più importanti gare dello scorso weekend, ovvero Cagliari-Napoli e Fiorentina-Inter. Il giudice sportivo ha sospeso per una giornata il cagliaritano Dossena e l’interista Carlos Augusto: entrambi erano in diffida e sono stati ammoniti.

Squalificati per un turno altri tre calciatori, Troilo del Parma e Davis dell’Udinese.

Stessa sorte è toccata a Emanuele Mancini, membro dello staff tecnico di De Rossi al Genoa, poiché ha “rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara” del match tra il Grifone e l’Udinese; e al team manager del Parma, Alessio Cracolici, “per avere, al 33° del secondo tempo” della sfida con la Cremonese “contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica”.

Infine, multe per Genoa (3mila euro) e Atalanta (2mila) a causa del comportamento dei rispettivi tifosi.

/7
2764

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU