Le decisioni del Giudice sportivo sulla 30esima giornata di Serie A

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 30esima giornata del campionato di Serie A. Un totale di sei giornate di squalifica tra calciatori e membri dello staff tecnico.

Coinvolte due tra le più importanti gare dello scorso weekend, ovvero Cagliari-Napoli e Fiorentina-Inter. Il giudice sportivo ha sospeso per una giornata il cagliaritano Dossena e l’interista Carlos Augusto: entrambi erano in diffida e sono stati ammoniti.

Squalificati per un turno altri tre calciatori, Troilo del Parma e Davis dell’Udinese.

Stessa sorte è toccata a Emanuele Mancini, membro dello staff tecnico di De Rossi al Genoa, poiché ha “rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara” del match tra il Grifone e l’Udinese; e al team manager del Parma, Alessio Cracolici, “per avere, al 33° del secondo tempo” della sfida con la Cremonese “contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica”.

Infine, multe per Genoa (3mila euro) e Atalanta (2mila) a causa del comportamento dei rispettivi tifosi.