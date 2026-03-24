Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Peggio di Chivu il mercato di Ausilio (e Oaktree)

Foto dell'autore

Ancora oggi non si spiegano gli acquisti di Luis Henrique e Diouf. Ma i paletti della proprietà complicano il lavoro del Ds

Sia chiaro, il principale responsabile della crisi (parola insopportabile ma che ben sintetizza il tutto) dell’Inter è Cristian Chivu. Una crisi tecnica e mentale, forse figlia dell’inesperienza del tecnico romeno, che solitamente emerge nei momenti peggiori, oltre che dell’uscita dalla Champions. Certe figuracce, vedi quella col Bodo Glimt, possono lasciare il segno, specie su un gruppo già reduce da sconfitte atroci.

Ma se vogliamo fare un’analisi più completa della situazione dell’Inter, di cosa è andato e soprattutto non è andato, ecco che non si può lasciare fuori il mercato condotto da Ausilio.

Chivu e Ausilio
Peggio di Chivu il mercato di Ausilio e Oaktree (AnsaFoto/Screen) – Calciomercato.it

Naturalmente quello della scorsa estate, perché a gennaio non è stato fatto nulla dopo aver accarezzato l’idea di riportare a Milano Joao Cancelo. Se Akanji è stata una super occasione colta al volo a fine sessione, e Bonny-Sucic due buoni se non ottimi investimenti in prospettiva, restano tuttora inspiegabili gli acquisti di Luis Henrique e Andy Diouf. 46 milioni malcontati, bonus esclusi.

Chivu li ha bocciati praticamente subito, basterebbe ricordare cosa disse prima di Napoli-Inter: “Non sono pronti per il calcio italiano”. Ma le avvisaglie ci furono già prima. A proposito di memoria, non dimentichiamo cosa scriveva la stampa marsigliese nei giorni dell’operazione Luis Henrique: riassumendo, l’affare l’ha fatto l’OM vista l’incostanza del brasiliano.

Ciò che ancora oggi sorprende è la fretta con cui Ausilio ha voluto chiudere: ok, c’era il Mondiale per Club alle porte, ma non sarebbe morto nessuno se Luis Henrique fosse arrivato dopo o durante la rassegna statunitense.

L’investimento per Diouf, se vogliamo, è ancora più curioso, dato che Chivu voleva un mediano e fino a cinque minuti prima lo stesso Ausilio aveva provato a prendere Manu Kone. Cinque minuti dopo ha preso un giocatore con caratteristiche completamente diverse, per ora un Kondogbia che non ce l’ha fatta, che Chivu ha utilizzato pochissimo e ovunque tranne che nel suo ruolo naturale.

Ausilio non sa vendere gli esuberi, ma i paletti di Oaktree rischiano di indebolire l’Inter

La croce del mercato per metà sbagliato non può però portarla solo Ausilio, il quale ha inoltre riconfermato tutti i suoi limiti sul fronte cessione degli esuberi (facile vendere Lukaku e Hakimi, molto meno Asllani), perché capiamo bene come possa essere complicato rinforzare una rosa già forte con determinati paletti imposti dalla proprietà.

Ausilio e Baccin ad Appiano
Gli errori di Ausilio e i paletti di Oaktree dietro al mercato insufficiente dell’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il diktat di Oaktree, cinque mesi fa acquisito dal colosso canadese Brookfield, lo conosciamo: calciatori giovani che guadagnino poco e un massimo di spesa sui 25/30 milioni. Non dovesse cambiare quei famosi paletti, nei prossimi anni l’Inter rischierebbe di diventare un mix tra Juve e Milan attuale (più pre-Allegri), ovvero riempirsi di mezze figure.

/7
2764

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU