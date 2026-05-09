Il Bologna pensa a Romano, i rossoblu sulla giovane stella giallorossa

Trasferitosi allo Spezia in prestito dalla Roma durante il mese di gennaio, Alessandro Romano si è messo in mostra con la maglia della formazione ligure, nonostante la difficile stagione attraversata dai bianconeri.
Il nome del giovane svizzero è finito sul taccuino del Bologna, pronto a fare un tentativo per il suo cartellino in vista della prossima stagione anche se l’ultima parola spetterà alla Roma.
Gian Piero Gasperini ha dimostrato di apprezzare il classe 2006 elvetico che alla fine del campionato in corso tornerà nella capitale. Centrocampista in grado di dare qualità e quantità durante la seconda parte di stagione, Romano potrebbe vivere la sua prima stagione da protagonista in Serie A con la maglia rossoblu con gli emiliani che incontreranno la Roma alla fine della stagione in corso.
Nel corso delle partite seguite in casa dello Spezia Giovanni Sartori ha visionato anche un altro giovane talento come Christian Comotto, giovane mediano di proprietà del Milan che ha messo in mostra le sue qualità durante la stagione in corso.