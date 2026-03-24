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Inter, ‘allarme’ infortunio Zielinski: ecco come stanno le cose

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Il centrocampista nerazzurro non si è allenato coi propri compagni di Nazionale

Nelle scorse ore in casa Inter è scattato l’allarme Zielinski, ieri non allenatosi coi compagni della Polonia, attesa giovedì dall’Albania nella semifinale dei playoff Mondiale.

Zielinski prima di una partita dell'Inter
Inter, ‘allarme’ infortunio Zielinski: ecco come stanno le cose (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il centrocampista polacco ha lavorato soltanto in palestra, ma stando a ‘Interlive.it’ soltanto a scopo precauzionale visto che veniva dalla partita in casa della Fiorentina andata in scena al ‘Franchi’ domenica sera.

Al momento, dunque, il classe ’94 non risulta avere alcun problema fisico, come invece era stato ipotizzato nelle ore passate. Tanto che ad oggi non è a rischio la sua presenza nella gara casalinga contro l’Albania del 26 marzo.

Zielinski uno dei titolarissimi dell’Inter di Chivu

Dopo una prima annata assai deludente, Zielinski si è ritagliato un posto di primo piano nello scacchiere tattico di Chivu. L’ex Napoli ha fin qui disputato 40 partite, per un totale di 2.421 minuti. 6 i gol messi a segno, 2 gli assist realizzati.

A meno di sorprese o imprevisti, sarà uno degli undici che partirà dall’inizio nel big match contro la Roma in programma dopo la sosta per le Nazionale, per la precisione il 5 marzo giorno di Pasqua.

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