Doppia cessione pesante per la Juve: la decisione è sorprendente

I bianconeri devono fare i conti con due addii pesanti. La scelta è arrivata e potrebbe concretizzarsi senza Champions League

Con la separazione da Thiago Motta e la scelta di puntare su Igor Tudor, la Juventus è riuscita a rialzare la testa ed è tornata a guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Il tecnico croato ha fin qui fatto il suo dovere, conquistando sette punti nelle ultime tre partite: sono così arrivate le vittorie casalinghe contro il Genoa all’esordio e poi quella contro il Lecce di Giampaolo. In mezzo il pari contro la Roma di Claudio Ranieri.

Tanto è bastato al club torinese per prendersi il quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri dopo 32 giornate fin qui disputate hanno dunque raccolto 59 punti e sono a due lunghezze dal gradino più basso del podio, occupato dall’Atalanta e hanno un vantaggio su Bologna , Lazio e Roma rispettivamente di due, tre e cinque punti.

Ora i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Parma, prima di giocare tra le mura amiche contro il Monza. Le sfide più difficili saranno quelle di inizio maggio, quando la squadra di Igor Tudor scenderà in campo due volte di fila in trasferta, prima al Dall’Ara di Bologna, poi all’Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Marco Baroni. I due match sono in programma nei weekend del 4 e 11 maggio. La stagione andrà così in archivio con le sfide contro l’Udinese e a Venezia.

Quello appena descritto non è certo un calendario complicato, ma se la Juventus non dovesse riuscire a centrare il quarto posto, si ritroverebbe a fare i conti, inevitabilmente, con qualche giocatore da vendere.

Juventus, un sacrificio senza Champions League: addio ai bianconeri

Così agli utenti X di Calciomercato.it, abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio, quale pezzo pregiato della rosa bianconera sacrificherebbero in caso di manca qualificazione alla prossima Champions League.

Il meno votato è stato Thuram. Solo il 13,9% di coloro che ha espresso la propria opinione penserebbe, infatti, d privarsi del centrocampista francese qualora fosse necessario. Non convince nemmeno la vendita di Yildiz, che si è fermato al 24,1%. Così i più votati sono stati Gatti e Cambiaso, che insieme superano il 62%