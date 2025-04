Milan, arriva il figlio d’arte: nuovo colpo a zero

Una nuova mossa a sorpresa in casa Milan per il colpo a parametro zero. La dirigenza rossonera ha messo nel mirino il giovane difensore figlio d’arte: la svolta

Saranno settimane intense per rivoluzionare la rosa del futuro in casa Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della formazione: spunta una nuova mossa per l’affare a parametro zero, arriva subito il figlio d’arte.

La dirigenza rossonera è molto attenta ad ogni occasione in giro per l’Italia. In attesa di conoscere il profilo del nuovo direttore sportivo, il Milan è ad un passo dall’ingaggio del difensore del futuro, figlio d’arte. Conosciamo ogni singolo dettaglio in vista della prossima stagione: l’annuncio è arrivato pochi minuti dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Gli addetti ai lavori ne parlano tanto bene: una nuova svolta per l’affare dal Genoa, ecco l’ultimo affare decisivo.

Calciomercato Milan, nuovo difensore a zero: l’affare che non t’aspetti

Un nuovo colpo in vista della prossima stagione anticipando la folta concorrenza. Un’occasione da cogliere al volo per l’affare a parametro zero: ecco di chi si tratta per il figlio d’arte dal futuro roseo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Milan è pronto ad ingaggiare il giovane difensore centrale del Genoa, Lorenzo Colonnese. Classe 2007, figlio d’arte, dirà addio a giugno: è stato nominato miglior giocatore dell’ultima Viareggio Cup. Stesso ruolo di papà ‘Ciccio’, la dinastia Colonnese potrebbe continuare ancora in Serie A. Il padre ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Siena, tra le tante squadre in cui ha militato: ora è pronto l’affare a parametro zero liberandosi subito dal club ligure.

Un profilo interessante per essere subito aggregato alla Prima squadra per poi essere protagonista con la Primavera rossonera. Ora il figlio di Colonnese è pronto per il definitivo salto di qualità vestendo la maglia del Milan. Sulle sue tracce c’erano anche Monza e Napoli, ma la dirigenza rossonera potrebbe avere la meglio. Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva: ormai ci siamo per i prossimi affari del futuro.

Il Milan è al lavoro per conoscere subito il nuovo direttore sportivo: inoltre, dopo Pasqua arriveranno novità per quanto riguarda il nuovo allenatore dei rossoneri. Saranno ore intense per rivoluzionare ancora una volta il progetto dopo una stagione completamente da dimenticare.