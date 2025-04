Milan, nuovo ds: la svolta, arriva dalla Germania

Il Milan è ancora al lavoro per annunciare il nuovo direttore sportivo. Nuova svolta dalla Germania con il profilo interessante: l’intreccio con Xabi Alonso

Dopo Pasqua dovrebbe arrivare l’annuncio del nuovo ds del Milan. Saranno giorni frenetici per prendere la miglior decisione possibile: spunta l’intreccio decisivo dalla Germania. Una nuova mossa a sorpresa per delineare già le nuove figure dirigenziali in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Saranno settimane intense per conoscere così il nuovo direttore sportivo: l’annuncio dovrebbe arrivare dopo Pasqua. Tare è ancora in pole, ma pochi minuti fa è arrivata la nuova svolta dalla Germania. I tifosi rossoneri sognano di conquistare la finale di conquistare la finale di Coppa Italia dopo il trionfo in Supercoppa ai danni proprio dei cugini nerazzurri. Nella prossima stagione il Milan tornerà a lottaer per lo Scudetto dopo un’annata ricca di alti e bassi in Serie A: serve subito una figura di caratura internazionale per un nuovo progetto.

Milan, la scelta del nuovo ds: l’intreccio con Xabi Alonso

In attesa di conoscere il nuovo direttore sportivo, il casting per il prossimo allenatore del Milan continua senza sosta. Saranno giorni decisivi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’operazione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, alcuni intermediari stanno proponendo alcuni nomi dall’estero per la nomina del nuovo direttore sportivo del Milan. Spunta così il profilo di Devin Ozek del Bayer Leverkusen: classe 1995, è stato uno degli artefici dei successi della squadra guidata da Xabi Alonso.

Saranno giorni intensi per arrivare così alla decisione definitiva. Il ds rossonero sarà annunciato dopo Pasqua per iniziare a mettere a segno colpi di caratura internazionale. Svolta decisiva per iniziare un nuovo progetto in casa Milan con l’obiettivo di mirare sempre più in alto. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di ambire a grandi palcoscenici come la storia insegna.

Zlatan Ibrahimovic è pronto a farsi da parte per nuovi poteri a livello dirigenziale. Il Milan rivoluzionerà ancora una volta la rosa per compiere le migliori scelte possibili: in tanti diranno addio in estate. Il progetto rossonero cambierà completamente per tornare a vincere qualcosa di importante anche a livello internazionale. Ecco la nuova mossa strategica dalla Germania per sorprendere tutti: al momento il profilo di Devin Ozek è davvero suggestivo in ottica futura.