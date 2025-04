Allegri al posto di Conte: accordo col nuovo DS e via libera Juve | ESCLUSIVO

I rossoneri stanno costruendo il loro nuovo futuro, con cambiamenti importanti a partire dal ds: gli intrecci sull’allenatore col noto intermediario

Il Milan si prepara a ripartire il prossimo anno in maniera totalmente rinnovata, anche se ora c’è l’ovvia incertezza dei mesi che attenderanno i rossoneri nel 2025/26. Ma entro un mese circa in via Aldo Rossi sapranno se ci sarà da affrontare almeno l’Europa League: tutto dipenderà dal derby di ritorno di mercoledì prossimo con l’Inter e in caso di esito positivo dalla finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio molto probabilmente contro il Bologna.

Ma intanto la dirigenza sta lavorando in tal senso per strutturarsi ulteriormente, innanzitutto con l’innesto di un’altra figura di rilievo come il direttore sportivo. Archiviata la questione Paratici, ora in pole c’è Igli Tare con un incontro previsto a breve con Giorgio Furlani. Sarà poi il turno pure del nuovo allenatore con Maurizio Sarri che perderebbe inevitabilmente quotazioni con l’arrivo dell’ex Lazio visti i rapporti non idilliaci. Si è parlato molto di De Zerbi come erede di Conceicao, già praticamente sicuro dell’addio, ma soprattutto di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Il primo ovviamente dovrebbe lasciare il Napoli ed è tutt’altro che scontato, ma soprattutto in quel caso in pole ci sarebbe la Juventus.

Milan, Ivan Reggiani sicuro su Tare: “Con lui Allegri. E Conte pensa alla Juve” | ESCLUSIVO

Ospite di ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il noto intermediario di mercato Ivan Reggiani ha fatto il punto proprio su questa serie di intrecci col rossonero al centro: “Tare è definitivo al Milan, arriverà alla corte di re Ibrahimovic. Insieme a lui darei al 70% l’arrivo di Max Allegri, una piazza e un’opportunità come quella di Milano non è da farsi sfuggire”.

Ma Reggiani poi prosegue: “Occhio anche a Napoli, Roma e Juventus sul fronte direttori sportivi. Non le vedo stabili da questo punto di vista. Sul fronte allenatori, Conte ha in testa il grande ritorno alla Juve. Io escluderei che Tudor possa restare in bianconero”. Anche a Torino infatti sono settimane di riflessioni, con il croato che ha iniziato bene e continuerà anche al Mondiale per Club. “Poi vedremo insieme”, ha detto Giuntoli. Le possibilità di un nuovo allenatore, il terzo in un anno, sono comunque molto concrete. E il grande ex in questo senso è la priorità, reciproca. Napoli permettendo.