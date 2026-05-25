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Non solo Juve e Milan: tris in Serie A per Gabriel Jesus

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L’attaccante brasiliano è destinato a lasciare l’Arsenal a fine stagione

In gol con la fascia da capitano all’ultima giornata di campionato con la maglia dell’ArsenalGabriel Jesus spera di lasciare il segno anche nella finale di Champions League contro il PSG. A meno di clamorosi colpi di scena, l’attaccante brasiliano lascerà i Gunners a fine stagione e il suo nome di recente è tornato di moda anche in Italia.

Gabriel Jesus perplesso in maglia Arsenal
Non solo Juve e Milan: tris in Serie A per Gabriel Jesus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Juventus e Milan sono da tempo sulle tracce del calciatore, ma secondo le ultime indiscrezioni in possesso di Asromalive.it, l’ex Manchester City nelle ultime ore è stato offerto anche alla Roma. Grazie alla qualificazione in Champions, il club giallorosso ha sicuramente maggior leva contrattuale, ma l’ingaggio da 8,5 milioni di euro più bonus rappresenta comunque uno scoglio importante.

Seguito anche da Atletico Madrid, Flamengo, Palmeiras e alcuni club di Premier League, il 29enne di San Paolo ha già fatto sapere di essere disposto a ridursi l’ingaggio pur di rimanere in un campionato top, ma restano tuttavia intatti i dubbi sulla tenuta fisica del calciatore.

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