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Iraola-Milan: contatto, arriva la scelta per la panchina

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Esonerato Massimiliano Allegri e salutati Massimiliano Allegri, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, il nuovo Milan targato Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli sta iniziando a pensare al prossimo allenatore rossonero.

Andoni Iraola
Milan, spunta Iraola per la panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Sky Sports News in Inghilterra, i rossoneri avrebbero avuto i primi contatti con Andoni Iraola del Bournemouth. Reduce da un’ottima stagione con la squadra inglese, conclusa al sesto posto ad una sola posizione dalla Champions League, lo spagnolo sarebbe uno dei preferiti del nuovo corso rossonero.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi sulla trattativa con il tecnico anche se sembra essere in piedi anche la pista che porta a Van Bommel.

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