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Italiano nel mirino del Napoli, il Bologna pensa a Grosso per la panchina

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Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere al Napoli con l’allenatore dei rossoblu che piace molto a De Laurentiis per prendere il posto di Antonio Conte in azzurro.

Fabio Grosso
Il Bologna ha messo nel mirino Grosso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Bologna incontrerà il proprio allenatore a metà settimana per cercare di capire quali siano le sue intenzioni e provare a programmare il futuro. La sensazione è che il futuro di Vincenzo Italiano sarà sicuramente lontano da Bologna, a prescindere da quello che sarà l’eventuale accordo con il Napoli. I rossoblu, quindi, si stanno già muovendo per cercare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi in casa emiliana è quello di Fabio Grosso, reduce da un ottimo lavoro con il Sassuolo. Sul tecnico ex Frosinone ci sarebbe l’interesse da parte della Fiorentina, forte dell’ottimo rapporto tra Grosso e Paratici.

Un altro nome che piace al Bologna è quello di Daniele De Rossi, legato al Genoa da un contratto biennale ottenuto grazie alla salvezza arrivata nelle scorse giornate.

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