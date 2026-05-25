Italiano nel mirino del Napoli, il Bologna pensa a Grosso per la panchina

Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere al Napoli con l’allenatore dei rossoblu che piace molto a De Laurentiis per prendere il posto di Antonio Conte in azzurro.

Il Bologna incontrerà il proprio allenatore a metà settimana per cercare di capire quali siano le sue intenzioni e provare a programmare il futuro. La sensazione è che il futuro di Vincenzo Italiano sarà sicuramente lontano da Bologna, a prescindere da quello che sarà l’eventuale accordo con il Napoli. I rossoblu, quindi, si stanno già muovendo per cercare un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi in casa emiliana è quello di Fabio Grosso, reduce da un ottimo lavoro con il Sassuolo. Sul tecnico ex Frosinone ci sarebbe l’interesse da parte della Fiorentina, forte dell’ottimo rapporto tra Grosso e Paratici.

Un altro nome che piace al Bologna è quello di Daniele De Rossi, legato al Genoa da un contratto biennale ottenuto grazie alla salvezza arrivata nelle scorse giornate.