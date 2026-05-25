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Kone e non solo: due operazioni slegate tra Inter e Roma

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Si attende il nuovo Ds giallorosso

Possibile doppia operazione tra Inter e Roma nell’imminente calciomercato estivo. Una doppia operazione che potrebbe essere slegata, con tempi, formule e cifre diversi.

Chivu e Gasperini
Kone e non solo: due operazioni slegate tra Inter e Roma (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Partiamo dalla prima, quella per Manu Kone. Il francese era ed è rimasto in cima ai desideri di Chivu: il tecnico lo ritiene perfetto per una mediana a due, dunque per il passaggio della sua Inter al 3-4-2-1.

I giallorossi partono da una richiesta sui 50 milioni, richiesta che potrebbe però abbassarsi abbastanza visto che i Friedkin dovranno incassare un centinaio di milioni entro il 30 giugno per rispettare il Settlement agreement concordato con l’UEFA.

Kone è stato già trattato l’estate passata, con l’Inter che si spinse fino a una offerta di poco superiore ai 30 milioni di euro. La Roma non cedette anche per ragioni ambientali, oltre al fatto che Gasperini lo riteneva indispensabile per il suo progetto tattico.

Kone all’Inter entro il 30 giugno, Carlos Augusto alla Roma in estate inoltrata

Adesso Gasperini viene dato più ‘morbido’ sulla questione Kone. Anche perché dall’Inter, magari a estate inoltrata (così da inserire i costi dell’operazione nel bilancio successivo), potrebbe avere un calciatore che apprezza particolarmente: parliamo di Carlos Augusto, che vuole un’altra esperienza considerato che il suo status (di alternativa) difficilmente muterà nella prossima stagione.

Kone e Carlos Augusto
Kone all’Inter, Carlos Augusto alla Roma: le ultime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il brasiliano è convinto che giocando con regolarità riuscirebbe a conquistarsi un posto fisso in Nazionale. Nonostante abbia giocato abbastanza quest’anno (45 presenze prima di Bologna-Inter per circa 2.500 minuti), Ancelotti lo ha escluso dai convocati finali per il Mondiale. Ha chance di rientrare solo in caso di qualche infortunio.

Come contropartita per Kone, sempre in affari slegati, l’Inter potrebbe offrire inizialmente Frattesi o Pavard, ma la preferenza della Roma, di Gasperini in particolare è e sarà, per l’appunto, per Carlos Augusto. Bisognerà comunque attendere la nomina del nuovo Ds giallorosso.

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