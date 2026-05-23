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Bologna-Inter, probabili formazioni: Chivu ribalta tutto

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Cresce l’attesa in vista del match dell’ultima giornata di Serie A in programma alle ore 18,00: ecco le ultimissime. 

Si chiude oggi il campionato di Serie A con la sfida che metterà di fronte Bologna e Inter alle ore 18,00 allo stadio Dall’Ara. L’undici di Italiano è già sicuro dell’ottavo posto nella classifica finale, visto che davanti l’Atalanta ha 4 punti di vantaggio mentre alle spalle dei rossoblu c’è la Lazio con lo stesso distacco.

Chivu durante Lazio-Inter
Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Bologna in campo con il consueto 4-3-3: Orsolini è fuori dalla lista dei convocati per una lesione all’adduttore, mentre  Bernardeschi completerà il tridente offensivo con con Castro e Rowe. Dall’altra parte, Carlos Augusto insidia Bastoni e Dimarco mentre in attacco giocherà la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Helland, Lucumí, Miranda, Ferguson, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu

 

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