Bologna-Inter, probabili formazioni: Chivu ribalta tutto

Cresce l’attesa in vista del match dell’ultima giornata di Serie A in programma alle ore 18,00: ecco le ultimissime.

Si chiude oggi il campionato di Serie A con la sfida che metterà di fronte Bologna e Inter alle ore 18,00 allo stadio Dall’Ara. L’undici di Italiano è già sicuro dell’ottavo posto nella classifica finale, visto che davanti l’Atalanta ha 4 punti di vantaggio mentre alle spalle dei rossoblu c’è la Lazio con lo stesso distacco.

Bologna in campo con il consueto 4-3-3: Orsolini è fuori dalla lista dei convocati per una lesione all’adduttore, mentre Bernardeschi completerà il tridente offensivo con con Castro e Rowe. Dall’altra parte, Carlos Augusto insidia Bastoni e Dimarco mentre in attacco giocherà la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Helland, Lucumí, Miranda, Ferguson, Freuler, Pobega, Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Vincenzo Italiano

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu