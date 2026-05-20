Carlos Augusto vuole una nuova esperienza: obiettivo Juve, ma è complicato | CM

Mesi fa il brasiliano ha stoppato il rinnovo con l’Inter: l’accordo era a un passo

Carlos Augusto ha dato il suo prezioso contributo anche allo Scudetto numero 21 dell’Inter, il suo secondo in maglia nerazzurra, ma il ruolo di alternativa di lusso ormai gli sta stretto.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il difensore brasiliano vuole una nuova esperienza. Ciò è confermato anche dallo stop al rinnovo del contratto in scadenza nel 2028: a dicembre scorso l’accordo era a un passo, poi il classe ’99 ha bloccato tutto.

La ragione dietro a questa sua voglia di cambiare aria non è prettamente economica, anche se i soldi c’entrano sempre in qualche modo, bensì tecnica. In parole povere, l’ex Monza è stufo di partire sempre nelle retrovie – Chivu lo ha lasciato fuori dall’11 titolare in diversi big match – un qualcosa che gli ha fin qui impedito di conquistarsi un posto stabile in Nazionale.

Ha quasi perso il Mondiale, con Ancelotti che lo ha escluso dopo averlo inserito tra i 55: può entrare tra i convocati solo in caso di qualche infortunio prima del debutto in Usa e Canada. La probabile permanenza di Bastoni e l’arrivo di nuovi difensori, oltre che di un laterale in grado di poter giocare anche a sinistra (in cima c’è sempre Palestra), non sono premesse positive per Carlos Augusto in vista della prossima stagione.

Carlos Augusto punta la Juve: in corsa anche Roma, Atletico e Premier

Una sua cessione, quindi, non è affatto da escludere, a patto che arrivi l‘offerta giusta. Da almeno 25/30 milioni. Il ventisettenne ha in testa la Juve, dove c’è Spalletti che lo stima e nella quale potrebbe finalmente giocare nel suo ruolo preferito, ossia da terzino sinistro in una difesa a quattro: eppure in Italia, quando ancora giocava nel Corinthians, fu proposto principalmente a club che giocavano con la difesa a tre come il Torino e la stessa Inter (di Conte), solo per citarne un paio.

La pista bianconera è comunque complicata per ovvi motivi, senza contare che adesso in società si pensa ad altro: è in corso una sorta di ‘guerra interna’ dopo il ko con la Fiorentina che costerà, a meno di sorprese, la qualificazione in Champions. Lo è meno quella rappresentata dalla Roma, nella quale milita il grande desiderio di Chivu per la mediana: Manu Kone. Carlos Augusto è molto apprezzato pure all’estero, dall’Atletico Madrid come da alcuni club di Premier.