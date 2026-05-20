Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pellegrini nel mirino di Simone Inzaghi, ipotesi Al-Hilal per il futuro

Foto dell'autore

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere con il centrocampista classe 1996 che è in scadenza di contratto con la Roma.

Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini nel mirino dell’Al-Hilal (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le trattative per il rinnovo del contratto tra la Roma e Lorenzo Pellegrini procedono a rilento con il centrocampista che dal prossimo 1 luglio sarà libero di legarsi a un’altra squadra.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Al-Hilal starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini per la prossima stagione con il centrocampista della Roma che è libero di firmare con un altro club già da ora. Simone Inzaghi, allenatore della squadra araba, sta valutando l’acquisto del centrocampista della Roma per rinforzare la propria squadra con il calciatore giallorosso che dovrà decidere quale strada intraprendere per il suo futuro.

Non mancano di certo le offerte per l’ex Sassuolo che piace sia in Italia che in Inghilterra con la Premier League che rappresenta sempre una soluzione gradita al calciatore della Roma. Restano ancora in piedi delle possibilità di vederlo in giallorosso anche per la prossima stagione con Pellegrini che dovrebbe rinunciare a parte dello stipendio per restare nella capitale.

3114

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1