Pellegrini nel mirino di Simone Inzaghi, ipotesi Al-Hilal per il futuro

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora tutto da scrivere con il centrocampista classe 1996 che è in scadenza di contratto con la Roma.

Le trattative per il rinnovo del contratto tra la Roma e Lorenzo Pellegrini procedono a rilento con il centrocampista che dal prossimo 1 luglio sarà libero di legarsi a un’altra squadra.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Al-Hilal starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini per la prossima stagione con il centrocampista della Roma che è libero di firmare con un altro club già da ora. Simone Inzaghi, allenatore della squadra araba, sta valutando l’acquisto del centrocampista della Roma per rinforzare la propria squadra con il calciatore giallorosso che dovrà decidere quale strada intraprendere per il suo futuro.

Non mancano di certo le offerte per l’ex Sassuolo che piace sia in Italia che in Inghilterra con la Premier League che rappresenta sempre una soluzione gradita al calciatore della Roma. Restano ancora in piedi delle possibilità di vederlo in giallorosso anche per la prossima stagione con Pellegrini che dovrebbe rinunciare a parte dello stipendio per restare nella capitale.