Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Cagliari, due dubbi per Allegri: doppia esclusione eccellente in vista

Foto dell'autore

In attesa di capire quello che sarà il suo destino sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri è al lavoro per cercare di capire quale dovrà essere la formazione da mettere in campo in occasione di Milan-Cagliari, ultima di campionato.

Massimiliano Allegri
Probabili formazioni Milan-Cagliari (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il successo arrivato in casa del Genoa ha rilanciato il Milan nella corsa alla Champions League con il club meneghino che ha la possibilità di raggiungere matematicamente il terzo posto in campionato in caso di successo contro il Cagliari.

La partita del Ferraris ha visto il Milan senza Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, con i due che erano squalificati per la sfida ai rossoblu. Massimiliano Allegri starebbe pensando di lasciarli ancora una volta fuori dalla formazione titolare per la decisiva partita contro gli uomini di Pisacane con Athekame che, grazie anche al gol messo a segno contro i liguri, potrebbe essere confermato sulla fascia destra.

In attacco potrebbe esserci spazio per Pulisic e Nkunku dal primo minuto con il francese che ha realizzato il rigore del vantaggio a Genova e lo statunitense che è apparso in condizioni fisiche migliori rispetto a quelle mostrate nelle ultime settimane. Possibile il recupero di Modric per una maglia da titolare. Questa la probabile formazione del Milan per l’ultima a San Siro.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric (Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

3110

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1