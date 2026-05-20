Milan-Cagliari, due dubbi per Allegri: doppia esclusione eccellente in vista

In attesa di capire quello che sarà il suo destino sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri è al lavoro per cercare di capire quale dovrà essere la formazione da mettere in campo in occasione di Milan-Cagliari, ultima di campionato.

Il successo arrivato in casa del Genoa ha rilanciato il Milan nella corsa alla Champions League con il club meneghino che ha la possibilità di raggiungere matematicamente il terzo posto in campionato in caso di successo contro il Cagliari.

La partita del Ferraris ha visto il Milan senza Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, con i due che erano squalificati per la sfida ai rossoblu. Massimiliano Allegri starebbe pensando di lasciarli ancora una volta fuori dalla formazione titolare per la decisiva partita contro gli uomini di Pisacane con Athekame che, grazie anche al gol messo a segno contro i liguri, potrebbe essere confermato sulla fascia destra.

In attacco potrebbe esserci spazio per Pulisic e Nkunku dal primo minuto con il francese che ha realizzato il rigore del vantaggio a Genova e lo statunitense che è apparso in condizioni fisiche migliori rispetto a quelle mostrate nelle ultime settimane. Possibile il recupero di Modric per una maglia da titolare. Questa la probabile formazione del Milan per l’ultima a San Siro.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric (Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.