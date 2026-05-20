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Non solo rinnovo o Boca: “Dybala in Premier League”

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Nuove indiscrezioni sul futuro dell’attaccante argentino della Roma

Tornato titolare nelle due partite decisive contro Parma Lazio, Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo in entrambi i match, rivelandosi anche decisivo con un assist per Malen in Emilia e uno per Mancini al derby. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, la Joya è in trattativa con la Roma per il rinnovo, che può arrivare solamente con una sostanziosa riduzione dell’ingaggio.

Paulo Dybala durante il derby Roma-Lazio
Né rinnovo, né Boca: “Dybala in Premier League” (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sullo sfondo, restano vigili il Boca Juniors, l’Inter Miami e alcun club turchi, ma le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports UK parlano anche di un potenziale nuovo scenario di calciomercato.

Secondo la squadra mercato dell’emittente satellitare inglese, infatti, Dybala avrebbe aperto ad un eventuale trasferimento in Premier League. Tornando al tema rinnovo, la scorsa settimana è stata importante per riavviare i contatti tra Ryan Friedkin e l’entourage del giocatore, che si sono dati appuntamento dopo la partita contro il Verona per avere nuovi colloqui sul prolungamento del contratto. Lavori in corso, dunque, a Trigoria, con tante spettatrici interessate in attesa di novità.

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