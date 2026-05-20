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Juve, intreccio Koopmeiners-McTominay e altri due | ESCLUSIVO

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Non solo il bianconero e lo scozzese del Napoli, nell’affare anche Keita del Parma e Atta dell’Udinese

Da Osimhen a Kaan Ayhan fino a Lang lo scorso gennaio. Il Galatasaray guarda spesso alla Serie A quando si tratta di rinforzare la rosa sul mercato. E la prossima sessione estiva potrebbe non fare eccezione. Specie qualora dovesse cedere il mediano brasiliano Gabriel Sara, corteggiato in Premier League da Manchester United, Tottenham, Newcastle e Aston Villa.

Calciomercato Juve e Napoli, McTominay e Koopmeiners in orbita Galatasaray
McTominay e Koopmeiners tra i centrocampisti in orbita Galatasaray (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ci sono almeno quattro centrocampisti che militano nel campionato italiano che, secondo le informazioni di Calciomercato.it, sono finiti in orbita Galatasaray. Il sogno del club turco porta il nome di Scott McTominay, ma è destinato a rimanere tale, visto che il Napoli non ha intenzione di cedere lo scozzese se non a cifre folli.

Nelle ultime ore sta prendendo quota la candidatura del francese Arthur Atta, che tanto bene ha fatto quest’anno all’Udinese. Resta in corsa anche il belga Mandela Keita, che a sua volta si è messo in mostra con il Parma. Infine è stato riproposto ai giallorossi il cartellino dell’olandese Teun Koopmeiners, già sondato a gennaio, che la Juventus cederebbe volentieri.

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