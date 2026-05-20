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Inter, Chivu rinnova ma non raddoppia: tutti i dettagli

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Accordo tra le parti nel summit andato in scena ieri nella sede di viale della Liberazione

Il vertice di ieri durato circa tre ore, al di là delle questioni di mercato, ha partorito il prolungamento di contratto. L’intesa è stata definita tra le parti, Chivu rinnova ma non raddoppia.

Chivu con Coppa Scudetto e Coppa Italia
Inter, Chivu rinnova ma non raddoppia: le ultime sul rinnovo (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Come già anticipato da Calciomercato.it, il tecnico romeno dovrebbe firmare con l’Inter fino a giugno 2028. Per un altro anno, insomma, considerato che il suo attuale contratto scade nel 2027. Il club nerazzurro prosegue dunque sulla scia di Simone Inzaghi, il quale praticamente alla fine di ogni stagione prolungava di soli dodici mesi il suo accordo.

L’ultimo giunse dopo la vittoria dello Scudetto della seconda stella: avrebbe desiderato fosse un triennale, ma la società non lo accontentò e lui, al netto delle successive dichiarazioni di facciata, non la prese bene.

Altra prassi dell’Inter è l’opzione unilaterale per rinnovare un altro anno se le cose, sul campo, dovessero andare per il verso giusto: questa opzione ci sarà anche nel nuovo contratto di Chivu, il quale vedrà salire il suo ingaggio a circa 3,5 milioni netti più bonus nonché il suo peso sulle prossime scelte di mercato.

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