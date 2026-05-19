Inter, Chivu lascia la sede dopo 3 ore: rinnovo in arrivo e il piano mercato | FOTO CM

Summit questa mattina tra l’allenatore nerazzurro e la dirigenza per pianificare la prossima stagione

Cristina Chivu va veloce. Non c’è tempo di sedersi sugli allori, con il tecnico dell’Inter che questa mattina poco dopo le 10 è arrivato nella sede nerazzurra per programmare il mercato con la dirigenza e non solo dopo la festa per il ‘Doblete’.

Il vertice con la società è durato oltre 3 ore e si è parlato inevitabilmente anche del rinnovo oltre il 2027 di Chivu. L’allenatore dopo l’entusiasmante stagione sulla panchina nerazzurra firmerà presto il prolungamento almeno per un altro anno (giugno 2028), oltre a un ritocco dell’ingaggio sopra i 3 milioni netti più bonus.

Calciomercato Inter, Chivu rinnova e fissa gli obiettivi sul mercato

Nel nuovo contratto di Chivu possibile l’inserimento di un’opzione per un’altra stagione, con le parti che stanno limando i dettagli prima della fumata bianca definitiva.

Il giusto premio per l’ottimo lavoro svolto dal giovane tecnico, tornato a Milano l’estate scorsa dopo il divorzio dell’Inter con Simone Inzaghi. Ma non solo rinnovo visto che con Marotta, Ausilio e Baccin si è discusso anche delle strategie sul mercato per alzare ulteriormente il livello dei campioni d’Italia. Un mix tra giovani e profili d’esperienza, con Chivu che punta a un tassello di peso in ogni ruolo oltre a puntellare la rosa considerando i giocatori in scadenza e che andranno via.

Il mister nerazzurro tra i big vorrebbe tenere anche Dumfries oltre a Bastoni, con l’olandese (che ha una clausola da 25 milioni per l’estero) però tentato da una nuova esperienza e nel mirino delle big inglesi e spagnole.