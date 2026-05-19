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Inter, Chivu in sede per rinnovo e mercato: le ultime

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Il peso del tecnico nelle scelte di mercato del club è decisamente aumentato con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia

Dopo il doblete, l’Inter accende i riflettori sulla prossima stagione. Punto fermo, naturalmente, Cristian Chivu. Stando a ‘Gazzetta.it’ il tecnico è arrivato nella sede di viale della Liberazione per il vertice di mercato con la dirigenza ma anche per definire il rinnovo del suo contratto.

Chivu con la Coppa Italia
Inter, Chivu in sede per rinnovo e mercato: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Chivu firmerà un prolungamento annuale se non addirittura biennale, ovvero fino al 2029, vedendo aumentare il suo ingaggio a circa 3,5 milioni di euro netti più bonus.

Con il romeno, ora voce più ‘autorevole’ dopo la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, si getteranno le basi per quella che si prospetta come un’importante campagna di rafforzamento, una mezza rivoluzione considerato che quasi tutti i senatori ‘anziani’ andranno via – potrebbe restare de Vrij, col quale si parla di rinnovo fino al 2027 – e che altri sono fuori dal progetto come Frattesi.

Due, infine, le principali incognite: Bastoni, ora comunque più vicino alla permanenza, e Denzel Dumfries che ha una clausola da 25 milioni e l’ambizione di traslocare in Premier.

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