Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Napoli, Anguissa via per circa 20 milioni: la destinazione

Foto dell'autore

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa azzurra in vista della prossima stagione: le ultimissime.

Grazie al convincente successo ottenuto sul campo del Pisa, il Napoli ottiene la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo importantissimo per gli azzurri che, a questo punto, possono iniziare a pensare al calciomercato estivo quando sarà importantissimo andare a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Anguissa in azione
Anguissa (Ansa) – Calciomercato.it

Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita con diversi pezzi pregiati sul piede di partenza. Tra questi figura sicuramente Frank Zambo Anguissa che potrebbe salutare la compagnia a un anno esatto dalla scadenza del contratto (2027): il centrocampista camerunese classe ’95 è stato spesso accostato alla Juventus ma – secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ – al momento appare molto più probabile una sua cessione al Besiktas ha già presentato un’offerta da circa 15 milioni di euro.

Il presidente De Laurentiis ne chiede circa 20 per liberarlo: saranno decisive le prossime settimane, ma l’accordo tra il club turco e quello azzurro potrebbe essere raggiunto a metà strada.

3078

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1