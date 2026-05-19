Addio Napoli, Anguissa via per circa 20 milioni: la destinazione

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa azzurra in vista della prossima stagione: le ultimissime.
Grazie al convincente successo ottenuto sul campo del Pisa, il Napoli ottiene la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo importantissimo per gli azzurri che, a questo punto, possono iniziare a pensare al calciomercato estivo quando sarà importantissimo andare a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.
Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita con diversi pezzi pregiati sul piede di partenza. Tra questi figura sicuramente Frank Zambo Anguissa che potrebbe salutare la compagnia a un anno esatto dalla scadenza del contratto (2027): il centrocampista camerunese classe ’95 è stato spesso accostato alla Juventus ma – secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ – al momento appare molto più probabile una sua cessione al Besiktas ha già presentato un’offerta da circa 15 milioni di euro.
Il presidente De Laurentiis ne chiede circa 20 per liberarlo: saranno decisive le prossime settimane, ma l’accordo tra il club turco e quello azzurro potrebbe essere raggiunto a metà strada.