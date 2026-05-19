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Offerta importante e addio all’Inter: Lautaro Martinez confessa tutto

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L’argentino è legato al club nerazzurro da un contratto in scadenza a giugno 2029

Lautaro Martinez a cuore aperto a ‘La Gazzetta dello Sport’. Prima lunga intervista del capitano dell’Inter dopo la conquista dello Scudetto numero 21 e della Coppa Italia, insomma del double.

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Offerta importante e addio all’Inter: Lautaro Martinez confessa tutto (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Le parole più importanti dell’argentino riguardano il passato recente e il suo futuro, tra pensieri di un clamoroso addio e una volontà ben precisa: restare a vita in nerazzurro. “Dopo il Mondiale per Club ho pensato tante cose, ero devastato. Non dico di aver chiesto di andare via, però dentro di me percepivo la sensazione che se fosse arrivata un’offerta importante forse…“.

Alla fine è rimasto e da capitano, da leader tecnico e dello spogliatoio è tornato a trascinare i compagni fino alla conquista di quello che è il suo terzo Scudetto da quando indossa la maglia dell’Inter. Il contratto scade nel 2029, ma si può sempre rinnovare. Anzi, l’obiettivo del numero 10 della squadra di Chivu è proprio questo: prolungare e chiudere la carriera a Milano.

“Nel calcio non si sa mai, ma se non mi mandano via io rimarrò qui fino a fine carriera. Con la mia famiglia siamo felici, abbiamo anche un ristorante, i bambini vanno a scuola e hanno i loro amici. Oggi per me è difficile immaginarmi da un’altra parte“.

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