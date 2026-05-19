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Carvajal dice addio al Real Madrid, Milan e Inter pensano al colpo a zero | CM

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La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: Dani Carvajal ha detto addio al Real Madrid con il difensore a caccia di una nuova esperienza per la sua carriera.

Dani Carvajal
Dani Carvajal finito nel mirino di Milan e Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Già da qualche settimana appariva più che probabile che il rinnovo del difensore spagnolo con il Real Madrid non sarebbe arrivato e diverse big europee si sono mosse per prendere informazioni sul classe 1992 per valutare il colpo a costo zero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche Milan e Inter si sarebbero iscritte alla corsa al calciatore spagnolo anche se l’affare non appare dei più semplici.

In casa Milan c’è prima da risolvere il problema societario con il club che dovrà fare chiarezza su chi avrà pieni poteri in sede di mercato e quello che sarà l’allenatore della prossima stagione. Massimiliano Allegri apprezzerebbe molto l’acquisto del laterale (in grado di giocare anche come terzo a destra in difesa) con Modric che potrebbe rappresentare uno sponsor per la maglia rossonera.

L’Inter, pronta a salutare Darmian e Acerbi (con il futuro di De Vrij in forse), vuole delle certezze per la difesa della prossima stagione, provando ad aumentare il tasso di esperienza internazionale per dare l’assalto alla Champions League, sfuggita due volte in finale negli ultimi anni.

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