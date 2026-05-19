Terremoto Juve e nuovo dirigente: scippo alla Roma

L’ultima giornata di campionato può decidere anche le sorti dirigenziali dei bianconeri

L’inopinata sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha terribilmente complicato i piani Champions League della Juventus. Dopo le vittorie contro Genoa e Lazio, Milan e Roma hanno il destino nelle proprie mani e l’eventuale vittoria nel derby contro il Toro potrebbe non essere sufficiente ai bianconeri per raggiungere l’obiettivo minimo stagionale.

Mentre tifoseria e opinionisti si dividono nell’individuazione del maggiore responsabile, dividendosi tra Luciano Spalletti, la società e i giocatori, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una sfida anche fuori dal campo tra bianconeri e giallorossi.

Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Matteo De Santis ha parlato di una possibile rivoluzione dirigenziale a Torino. Secondo il giornalista del quotidiano La Stampa, osservatore attento delle vicende juventine, la Juve starebbe pensando al ritorno di Matteo Tognozzi alla Continassa.

Da tempo impegnata nel casting per il sostituto di Frederic Massara, la Roma ha inserito anche il nome dell’attuale direttore sportivo del Rio Ave come candidato al ruolo di nuovo direttore sportivo.