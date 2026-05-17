L’Inter parla con agente de Vrij per il rinnovo: confermata la notizia di CM

L’olandese indossa la maglia nerazzurra dal 2018

Ha trovato conferme in queste ore la notizia di Calciomercato.it sul possibile rinnovo di Stefan de Vrij. All’indomani della conquista della Coppa Italia da parte dei nerazzurri, con un secco 2-0 ai danni della Lazio di Sarri, abbiamo scritto che il suo agente Pastorello e il club stanno discutendo della possibilità di un prolungamento annuale. lo stesso firmato alla fine della passata stagione.

La volontà di de Vrij, dando per assodato quella dell’Inter, è proprio quella di proseguire la sua avventura interista cominciata nel 2018, nonostante quest’anno abbia giocato davvero poco: “L’Inter punta a rinnovargli il contratto – scrive ‘Tuttosport’ – e allo stesso tempo il difensore olandese è ben disposto, alle giuste condizioni, a restare a Milano“.

La trattativa con Pastorello è in piedi, in corso: “De Vrij non ha momentaneamente al centro dei propri pensieri la volontà di giocare di più o di trasferirsi in un campionato meno competitivo per rimpinguare il proprio portafoglio – riporta il quotidiano romano – ma ha proprio espressamente richiesto al suo agente di mettere l’Inter in cima alle proprie preferenze“. L’ingaggio del classe ’92 olandese scenderebbe dai 3,8 milioni attuali a 2,5 milioni netti.