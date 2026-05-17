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Annuncio UFFICIALE di Bernardo Silva: è una grande notizia per la Juve

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“Ci sono stati dei contatti, ma ho detto no”

Bernardo Silva esce allo scoperto sul proprio futuro. Quanto dichiarato dal fantasista portoghese, che lascerà il Manchester City a zero, rappresenta per certi versi una grande notizia per la Juventus. Come noto, i bianconeri lo hanno messo in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione.

Bernardo Silva durante una partita del Manchester City
Annuncio UFFICIALE di Bernardo Silva: è una grande notizia per la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Una grande notizia perché il 31enne, nell’intervento a ‘Canal 11’, ha escluso categoricamente un suo ritorno, perlomeno non nell’immediato, al Benfica: “Ci sono stati dei contatti, ma ho detto no. Vorrei tornare lì, certo, però solo in un altro momento della mia carriera. Spero che il Benfica mi accoglierà quando sarò pronto a tornare, ma di questo oggi non posso esserne sicuro”.

Juve, Barcellona e big turche gli ostacoli per il colpo Bernardo Silva

Una candidata in meno nella corsa al cartellino di Bernardo Silva, anche se ciò non significa strada spianata per la squadra allenata da Spalletti. Sul classe ’94 ci sono ancora il Barcellona – a quanto pare la sua destinazione preferita – e soprattutto le due grandi di Turchia, Galatasaray e Fenerbahce, entrambe disposte a mettere sul piatto ingaggi altissimi. Bernardo Silva ha dichiarato che prenderà una decisione, cioè sceglierà la sua prossima destinazione “prima del Mondiale”.

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