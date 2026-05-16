Addio al Milan, arriva la conferma su Allegri: “Anche con la Champions”

Le ultime sulla panchina rossonera e sul futuro del tecnico livornese

Arriva una conferma importante sull’addio di Allegri al Milan al termine della stagione. La conferma importante, ma possiamo dire anche definitiva è quella di Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’ e soprattutto grande amico dell’allenatore livornese.

Nell’ultimo editoriale per il quotidiano romano che dirige, Zazzaroni esce allo scoperto sul futuro di Allegri, ai ferri corti con Furlani ma anche con Ibrahimovic. Di preciso scrive che quest’ultimo “preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions e non la qualificazione all’Europa League, che rappresenta comunque un progresso rispetto all’ultima stagione”.

Saluterà pure il Ds Tare, che non ha partecipato – a differenza dei sopracitati Furlani e Ibrahimovic – al vertice con Gerry Cardinale in quel di Londra.

Tornando ad Allegri, il suo futuro potrebbe essere sulla panchina della Nazionale italiana: “Lui, così come Mancini, è uno dei nomi più caldi della lista Malagò per la panchina azzurra – sottolinea Zazzaroni – È una lista molto ristretta che non contempla Guardiola, che al City ha ancora un anno a 28 milioni”.