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Lewandowski saluta il Barcellona, arriva il messaggio social del centravanti

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Tramite un messaggio sui social Robert Lewandowski ha detto addio al Barcellona. Un saluto arrivato dopo la vittoria del campionato spagnolo da parte dei catalani con il centravanti polacco alla ricerca di un nuovo club dove poter essere ancora decisivo.

Robert Lewandowski
Lewandowski saluta il Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

La volontà della punta classe 1988 è quella di restare ancora in Europa per provare a giocare la Champions League e lottare ancora per grandi obiettivi. Proprio per questo appare netta la decisione di non proseguire la sua carriera, almeno per il momento, o negli USA o in Arabia Saudita, con l’ex Bayern Monaco che, in attesa di trovare una nuova squadra ha salutato così i catalani.

 

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In Italia la Juventus e il Milan seguono con attenzione l’evoluzione della situazione anche se i rossoneri, per via del caos societario del momento, appaiono più lontani.

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