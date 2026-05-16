UFFICIALE l’addio a costo zero: ma non firma con la Juve

Ha già l’accordo con un altro club: i dettagli

Il club ha annunciato l’addio, un addio ormai nell’aria da mesi. Andrà via a parametro zero, visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Era nel mirino della Juve, oltre che dell’Inter, ma il suo futuro non sarà né in bianconero né in nerazzurro.

È finita l’avventura di Marcos Senesi al Bournemouth. Il club inglese ha ufficializzato la partenza del difensore argentino, acquistato nell’estate 2022 per 15 milioni e ora libero di accasarsi altrove da svincolato.

“Dopo quattro stagioni brillanti sulla costa meridionale, possiamo confermare che Marcos Senesi

lascerà Bournemouth alla fine della stagione – recita il tweet della società inglese – Festeggeremo il contributo di Marcos al club dopo l’ultima partita casalinga della stagione contro il Manchester City”.

After four brilliant seasons on the south coast, we can confirm that @senesimarcos will depart #afcb at the end of the season. We’ll celebrate Marcos’ contribution to the club following the final home game of the season against Manchester City ❤️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 15, 2026

“Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa – il messaggio d’addio di Senesi – Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti in questi quattro anni e grato per il supporto costante dei tifosi. Questo club avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Niente Italia per il classe ’97, il suo futuro sarà quasi sicuramente ancora in Inghilterra. Ormai è noto, infatti, il suo accordo con il Tottenham allenato da Roberto De Zerbi. Ma il trasferimento agli ‘Spurs’ è condizionato alla permanenza di quest’ultimi in Premier League.