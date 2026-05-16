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UFFICIALE l’addio a costo zero: ma non firma con la Juve

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Ha già l’accordo con un altro club: i dettagli

Il club ha annunciato l’addio, un addio ormai nell’aria da mesi. Andrà via a parametro zero, visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Era nel mirino della Juve, oltre che dell’Inter, ma il suo futuro non sarà né in bianconero né in nerazzurro.

Spalletti prima di una partita della Juve
UFFICIALE l’addio a costo zero: ma non firma con la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

È finita l’avventura di Marcos Senesi al Bournemouth. Il club inglese ha ufficializzato la partenza del difensore argentino, acquistato nell’estate 2022 per 15 milioni e ora libero di accasarsi altrove da svincolato.

“Dopo quattro stagioni brillanti sulla costa meridionale, possiamo confermare che Marcos Senesi
lascerà Bournemouth alla fine della stagione – recita il tweet della società inglese – Festeggeremo il contributo di Marcos al club dopo l’ultima partita casalinga della stagione contro il Manchester City”.

Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa – il messaggio d’addio di Senesi – Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti in questi quattro anni e grato per il supporto costante dei tifosi. Questo club avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Niente Italia per il classe ’97, il suo futuro sarà quasi sicuramente ancora in Inghilterra. Ormai è noto, infatti, il suo accordo con il Tottenham allenato da Roberto De Zerbi. Ma il trasferimento agli ‘Spurs’ è condizionato alla permanenza di quest’ultimi in Premier League.

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