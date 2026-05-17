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El Shaarawy saluta la Roma, ma non la Serie A: due opzioni per il suo futuro | CM

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Nella giornata di venerdì Stephan El Shaarawy ha ufficializzato il suo addio alla Roma essendo in scadenza di contratto con il club giallorosso e per lui potrebbero aprirsi le porte di una nuova esperienza in Serie A.

Stephan El Shaarawy
El Shaarawy piace sia al Genoa che al Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Già in passato vi avevamo parlato del futuro dell’attaccante classe 1992, affermando come ci fossero due opzioni per la prossima stagione, con Genoa (in pole) e Torino che lo avevano messo nel mirino. In questi giorni, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero proprio queste le possibilità più calde per l’attaccante giallorosso che potrebbe tornare “a casa” andando a vestire la maglia rossoblu ancora una volta.

I liguri appaiono in netto vantaggio per l’acquisto di El Shaarawy con Daniele De Rossi che sarebbe il grande sponsor del possibile ritorno al Genoa dell’attaccante avendolo avuto sia come compagno di squadra che come giocatore a disposizione quando era allenatore della Roma.

Proprio il destino di De Rossi (piace a Bologna e Fiorentina) potrebbe essere decisivo per il futuro di El Shaarawy con i granata pronti ad inserirsi nella corsa alla punta.

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