Addio a costo zero alla Roma per El Shaarawy, due opzioni in Serie A | CM

La Roma potrebbe salutare Stephan El Shaarawy in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno.

Possibile futuro ancora in Serie A per El Shaarawy

Il futuro della punta potrebbe essere ancora in Serie A, ma questa volta lontano dalla capitale. La stagione vissuta finora da El Shaarawy non è stata delle più semplici anche per via di qualche infortunio che lo ha frenato.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due opzioni per il futuro della punta. Il Genoa, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, starebbe pensando di riportarlo a casa per la parte finale della sua carriera con Daniele De Rossi che sarebbe felice di averlo a disposizione dopo averlo allenato alla Roma.

L’altra opzione è quella che porta al Torino. La società granata sta cercando profili di esperienza e qualità per la prossima stagione cercando di dare vita a un nuovo progetto che possa rilanciare la squadra dopo un’altra stagione ricca di alti e bassi che ha portato la formazione nella zone basse della classifica di Serie A.

