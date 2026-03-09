La Roma potrebbe salutare Stephan El Shaarawy in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno.

Il futuro della punta potrebbe essere ancora in Serie A, ma questa volta lontano dalla capitale. La stagione vissuta finora da El Shaarawy non è stata delle più semplici anche per via di qualche infortunio che lo ha frenato.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due opzioni per il futuro della punta. Il Genoa, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, starebbe pensando di riportarlo a casa per la parte finale della sua carriera con Daniele De Rossi che sarebbe felice di averlo a disposizione dopo averlo allenato alla Roma.

L’altra opzione è quella che porta al Torino. La società granata sta cercando profili di esperienza e qualità per la prossima stagione cercando di dare vita a un nuovo progetto che possa rilanciare la squadra dopo un’altra stagione ricca di alti e bassi che ha portato la formazione nella zone basse della classifica di Serie A.