La sconfitta arrivata nella partita contro la Fiorentina ha fatto sprofondare la Juventus in un momento di grande difficoltà con i bianconeri che hanno bisogno di un miracolo sportivo per raggiungere la Champions League.

Senza l’accesso tra le prime quattro della classifica di Serie A potrebbero cambiare molte cose in casa Juventus, a partire da Luciano Spalletti, apparso molto deluso dopo il ko arrivato in casa contro i viola. Il tecnico ha rinnovato da poco il contratto con i bianconeri fino al giugno del 2028, ma ha già preannunciato di voler incontrare Elkann per fare il punto della situazione al termine del campionato.

Non è da escludere che si possa arrivare anche ad una clamorosa separazione con la Juventus che dovrebbe trovare un nuovo allenatore per ripartire con l’ennesimo progetto degli ultimi anni. Intervistato da Radio Napoli Centrale a Un Calcio alla Radio, Mario Fabbroni ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, avvicinando il nome di Antonio Conte alla Juventus: “Mi dicono di malumori a livello societario in casa Juventus. Se non sono felici possono cambiare tante cose. Conte ha detto che la società sta lavorando già al futuro, ma con Conte o senza di lui? Al momento solo Inter e Roma sono certe delle proprie panchine”.

Va ricordato, d’altronde, come Antonio Conte abbia legato la sua carriera da calciatore e da allenatore alla squadra bianconera e, un’eventuale chiamata del club bianconero potrebbe cambiare le carte in tavola.