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Caos Vlahovic, la Juve prende una clamorosa decisione

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Altro colpo di scena a Torino dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. 

Caos totale in casa Juventus dopo la sconfitta (0-2) contro la Fiorentina nel match valido per la 37esima giornata di Serie A. I bianconeri sono fuori dalla Champions League quando mancano appena 90′ al termine della stagione e anche un eventuale successo nel derby di domenica contro il Torino potrebbe non garantire il raggiungimento del quarto posto.

Manuel Locatelli
Locatelli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intanto, non è passato inosservato il diverbio tra Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic proprio nel corso della gara contro i viola. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società bianconera adotterà la linea dura e punirà entrambi i calciatori con una pesante multa, anche per dare un segnale al resto dei compagni di squadra in un momento delicato della stagione come questo.

Testa ora al Toro e agli ultimi novanta minuti di una stagione davvero deludente: la Juve di Luciano Spalletti rischia seriamente di non prendere parte alla prossima edizione della Champions League.

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