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Cardinale pronto a confermare Allegri, in bilico la posizione di Ibrahimovic

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Il successo del Milan in casa contro il Genoa ha permesso ai rossoneri di tirare un sospiro di sollievo per quello che riguarda la rincorsa ad un posto in Champions League, ma sembra restare ancora vivo il caos societario con diverse figure in dubbio.

Gerry Cardinale
Cardinale verso la conferma di Allegri al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’arrivo di Gerry Cardinale in Italia è un chiaro segnale di come voglia dare un indirizzo su quella che dovrà essere la prossima struttura del Milan in ottica futura con il club che potrebbe subire diverse modifiche.

Secondo quanto scritto da Il Giornale, Gerry Cardinale sarebbe volto a stare dalla parte di Massimiliano Allegri per quello che riguarda gli scontri di vedute avuti con Zlatan Ibrahimovic. Ci sarebbero delle similitudini tra quanto accaduto tra i due e Gasperini e Ranieri a Roma con la società pronta ad appoggiare il proprio allenatore in ottica futura.

È diversa, però, la situazione di Ibrahimovic all’interno del Milan con lo svedese che è socio avendo inserito una quota del patrimonio personale in RedBird e difficilmente dirà addio alla società meneghina. Non è da escludere che possa essere inserita una figura di raccordo tra i due (ipotesi Galliani) per cercare di mediare e favorire la convivenza all’interno del Milan anche in ottica futura.

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