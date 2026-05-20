Sarri via dalla Lazio, scelto il sostituto: c’è l’annuncio in diretta

Ore caldissime in casa biancoceleste per quel che concerne la scelta del nuovo allenatore: ecco le ultime.

Ancora 90′ e, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Maurizio Sarri dirà addio alla Lazio. L’attuale nono posto in classifica e alcuni dissapori con la società sanciranno la rottura definitiva col tecnico napoletano, che continua ad essere accostato con insistenza al Napoli per l’eventuale sostituzione di Conte.

Ma da chi ripartirà la Lazio? Se lo chiedono in moltissimi e al momento il toto-allenatore a Formello sembra aperto a qualsiasi tipo di soluzione. Attenzione, però, all’annuncio fatto poche ore fa dal giornalista Luigi Salomone nel corso del consueto appuntamento con ‘Radio Radio Mattino Sport & News’: “La Lazio segue anche Runjaic che ha fatto bene all’Udinese e ormai conosce la Serie A“.

Sabato 23 maggio la Lazio ospiterà all’Olimpico il Pisa nell’ultimo impegno di campionato e punta a chiudere con un successo davanti ai propri tifosi, ma la concentrazione è già rivolta alla prossima stagione e alla scelta del nuovo allenatore.