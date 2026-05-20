Inter, alternativa di lusso a Nico Paz: affare da 55 milioni

C’è sempre anche il Napoli sul classe 2005 che punta al salto in un top club
Nico Paz resta sempre in cima ai desideri dell’Inter per la prossima stagione, ma bisognerà capire cosa deciderà di fare il Real Madrid dopo averlo riacquistato dal Como. O meglio, cosa deciderà José Mourinho, il nuovo allenatore (è tutto fatto con Perez) delle ‘Merengues’. L’operazione per l’argentino rimane complicata, ecco perché i nerazzurri continuano a guardarsi intorno.
Non è un mistero il totale gradimento per Adeyemi in uscita dal Borussia Dortmund, mentre nelle ultime ore è riemerso l’interesse per uno dei migliori esterni/fantasisti del palcoscenico calcistico internazionale: parliamo di Antonio Nusa, classe 2005 norvegese in forza al Lipsia.
Come riporta Interlive.it, il calciatore di origini nigeriane “ha contribuito a riportare il club della RedBull in Champions, ma ora vuole giocarla con un top club“. L’obiettivo di Nusa, che la Nazionale italiana ricorda molto bene (purtroppo) ha come obiettivo anche quello di raddoppiare il suo attuale ingaggio da 2,2 milioni a stagione.
Per il sito sito tedesco ‘Fussballdaten’, il 21enne è tuttora nel mirino anche del Napoli oltre che di alcune delle big inglesi tra le quali l’Arsenal. Il problema di Nusa è il prezzo: 55 milioni di euro. Servirebbe un grande, anzi grandissimo sforzo da parte di Oaktree.